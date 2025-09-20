Malcolm McDowell è ancora Caligola | Questo è il vero film che voleva Brass
"Quando vengo a Firenze mi sento a casa. La fiorentina? Una prelibatezza". Così Malcolm McDowell, l’attore britannico noto per il ruolo di Alex DeLarge nel film di Stanley Kubrick ’ Arancia meccanica ’ ma anche protagonista di ’Maggio musicale’, la commedia del 1989 diretta da Ugo Gregoretti "che mi ha portato a girare alcune scene in luoghi inaccessibili ai turisti. Posti fantastici come la chiesa di Santa Felicita, ma anche gli Uffizi vicino alle opere del Botticelli" racconta il divo inglese che in questi giorni è in città per presentare ’ Caligula: The Ultimate Cut ’, un’opera completamente ricostruita, senza ricorrere a un singolo fotogramma del film originale del 1979, che restituisce forza agli attori – tra cui una splendida Helen Mirren nei panni della moglie dell’Imperatore – e offre uno sguardo inedito sulla follia dell’Imperatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
