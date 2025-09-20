Malcolm McDowell è ancora Caligola | Questo è il vero film che voleva Brass

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quando vengo a Firenze mi sento a casa. La fiorentina? Una prelibatezza". Così Malcolm McDowell, l’attore britannico noto per il ruolo di Alex DeLarge nel film di Stanley Kubrick ’ Arancia meccanica ’ ma anche protagonista di ’Maggio musicale’, la commedia del 1989 diretta da Ugo Gregoretti "che mi ha portato a girare alcune scene in luoghi inaccessibili ai turisti. Posti fantastici come la chiesa di Santa Felicita, ma anche gli Uffizi vicino alle opere del Botticelli" racconta il divo inglese che in questi giorni è in città per presentare ’ Caligula: The Ultimate Cut ’, un’opera completamente ricostruita, senza ricorrere a un singolo fotogramma del film originale del 1979, che restituisce forza agli attori – tra cui una splendida Helen Mirren nei panni della moglie dell’Imperatore – e offre uno sguardo inedito sulla follia dell’Imperatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

malcolm mcdowell 232 ancora caligola questo 232 il vero film che voleva brass

© Lanazione.it - Malcolm McDowell è ancora Caligola: "Questo è il vero film che voleva Brass"

In questa notizia si parla di: malcolm - mcdowell

Emily in Paris, il suocero di Lily Collins Malcolm McDowell: “Non guardo la serie, ma lei è straordinaria”

I migliori film in streaming di Malcolm McDowell, iconico protagonista di Arancia meccanica

Ancora star a Lucca Film Festival. L’attore Malcolm McDowell sarà premiato e porterà “Caligola“

malcolm mcdowell 232 caligolaAncora star a Lucca Film Festival. L’attore Malcolm McDowell sarà premiato e porterà “Caligola“ - L’artista britannico nel 1971 impersonò l’iconico personaggio di Alex in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Lo riporta msn.com

malcolm mcdowell 232 caligolaLucca Film Festival, Malcolm McDowell super ospite dell’evento - L’attore riceverà il Premio alla Carriera il 24 settembre. mymovies.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Malcolm Mcdowell 232 Caligola