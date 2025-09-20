Malattie rare esperta Gattoni | Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla
(Adnkronos) – "La criticità dell'assistenza a domicilio di persone con Sla emerge soprattutto nel momento in cui ancora la malattia e la sua evoluzione, nonostante anni di riconoscimento ufficiale, sono sconosciute sul territorio. Si tratta di un'evoluzione rapida che chiaramente entra in contraddizione con quelli che sono i tempi dell'assistenza. Conoscere la malattia significa cercare . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: malattie - rare
Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"
?Malattie rare: una priorità a livello globale per l’equità e l’inclusione”. Dai principi alle azioni https://ift.tt/l58W2D9 #evento #takethedate - X Vai su X
Ieri la Commissione d'Albo TSRM Bologna era presente all'appuntamento per la Giornata delle Malattie Rare. La Presidente Lucia Flace e i commissari @Antonio Capuano e @Pierluca Pellizzaro hanno allestito per l'occasione due laboratori: "Piccole Letture Vai su Facebook
Malattie rare, esperta Gattoni: Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla; Malattie rare, Bastianello (Aisla): Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla.
Malattie rare, esperta Gattoni: “Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla” - (Adnkronos) – "La criticità dell'assistenza a domicilio di persone con Sla emerge soprattutto nel momento in cui ancora la malattia e la sua evoluzione, nonostante anni di riconoscimento ufficiale, so ... Segnala ilfattonisseno.it
Malattie rare. Dai “segnali” del corpo ai bisogni delle famiglie. Il focus del Bambino Gesù - Nel nuovo numero di “A scuola di salute” le risposte degli esperti dell’ospedale pediatrico romano alle domande più frequenti di famiglie e associazioni e le indicazioni su come ‘leggere’ i segnali ... Si legge su quotidianosanita.it