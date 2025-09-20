Malattia dell' occhio secco prevenzione in piazza a Milano

Milano, 20 set. (askanews) - Bruciore agli occhi, la sensazione di avere al loro interno un corpo estraneo o il bisogno di tenerli chiusi sono sintomi che possono sembrare banali e quindi vengono spesso sottovalutati o ignorati, ma per un italiano su cinque, circa 13 milioni di persone, possono essere riconducibili ad una diagnosi di malattia dell'occhio secco. Per questo la multinazionale Alcon, colosso mondiale specializzato in prodotti e tecnologie per la cura degli occhi, ha lanciato con il patrocinio del Comune di Milano una campagna di sensibilizzazione che offre fino al 21 settembre informazioni ed esami gratuiti all'interno di un igloo davanti alla Stazione Centrale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

