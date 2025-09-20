Malasanità nel carcere di Genova il caso di Carmine Tolomelli | È morto in agonia abbandonato e senza cure

“Alla fine Carmine era in agonia, aveva gli occhi pieni di sangue. Lo hanno portato via in un sacco nero”. A parlare a Fanpage.it è Immacolata Stasino che ha denunciato la morte del compagno avvenuta il 24 febbraio 2024. Il decesso, stando alla denuncia, "si poteva evitare" perché il risultato di anni di negligenze e malasanità durante la detenzione al carcere Marassi. Oggi, a più di un anno dalla morte di Tolomelli, la situazione sembra non essere cambiata come dimostrerebbe la lettera firmata da 50 detenuti e la denuncia al carcere per "gravi violazioni dei diritti fondamentali". 🔗 Leggi su Fanpage.it