Magic | The Gathering – Marvel’s Spider-Man | tutto quello che devi sapere sulla nuova espansione

Il 2025 si conferma un anno entusiasmante per i fan di Magic: The Gathering, che continua a espandere il progetto Universes Beyond. Dopo il successo dei set dedicati a Il Signore degli Anelli e Final Fantasy, arriva ora Marvel's Spider-Man, la prima espansione interamente dedicata al mondo dell'Uomo Ragno e al suo ricco universo narrativo. Marvel's Spider-Man sarà disponibile dal 26 settembre 2025, con eventi di prerelease previsti nella settimana precedente. Il set, identificato dal codice SPM, sarà legalmente valido in Standard e includerà diverse tipologie di prodotti pensate sia per i collezionisti che per i giocatori competitivi.

