Magia al Castello di Belforte | svelato l’affresco del ’400
Varese, 20 settembre 2025 - La sua esistenza era nota da anni, ma erano visibili solo alcune parti. Rimossi diversi strati di tinteggiatura che lo coprivano è apparso nella sua interezza. Al Castello di Belforte si sta lavorando al restauro di un antico affresco, databile tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500. I lavori, coordinati dalla restauratrice Rossella Bernasconi, sono stati oggetto di un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore Enzo Laforgia e la presidente della commissione cultura Manuela Lozza. L’affresco in questione, attribuibile all’ambito di Galdino da Varese, raffigura una Madonna del latte affiancata dai santi Rocco e Sebastiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: magia - castello
Musica e magia al Castello Landi: il fascino della lirica conquista Vigolzone
Il fine settimana della Perla, tra albe in controluce e laboratori di magia e teatro al Castello degli Agolanti
La magia di “Pinocchio” arriva al castello: uno spettacolo per sognatori di tutte le età
PALIO DI VIDOR – ASSALTO AL CASTELLO La magia del Palio di Vidor si è rinnovata anche quest’anno con la 27ª edizione di questa storica sfida tra #contrade. Otto le #squadre in gara: Petritoli, Vidor Centro, Colbertaldo, Bosco, Alnè di Sopra, Alnè di Vai su Facebook
Vicenza, una scuola di magia al Castello per diventare maghi e streghe in stile Harry Potter - X Vai su X
Magia al Castello di Belforte: svelato l’affresco del ’400.
Svelato un affresco medievale al Castello di Belforte: al via il progetto di recupero - Una Madonna del Latte affiancata da San Rocco e San Sebastiano, attribuita al pittore Galdino da Varese, è emersa durante i lavori di studio per la realizzazione del progetto esecutivo relativo alla s ... Segnala varesenews.it
Quell'affresco svelato al Castello di Belforte indica la via alla riqualificazione totale. «Polo museale? Vedremo dopo tutte le verifiche» - Ecco sempre più nitido lo splendido dipinto di Galdino da Varese che raffigura la Madonna, San Rocco e San Sebastiano. Riporta varesenoi.it