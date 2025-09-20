Magia al Castello di Belforte | svelato l’affresco del ’400

Varese, 20 settembre 2025 - La sua esistenza era nota da anni, ma erano visibili solo alcune parti. Rimossi diversi strati di tinteggiatura che lo coprivano è apparso nella sua interezza. Al Castello di Belforte si sta lavorando al restauro di un antico affresco, databile tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500. I lavori, coordinati dalla restauratrice Rossella Bernasconi, sono stati oggetto di un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore Enzo Laforgia e la presidente della commissione cultura Manuela Lozza. L’affresco in questione, attribuibile all’ambito di Galdino da Varese, raffigura una Madonna del latte affiancata dai santi Rocco e Sebastiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

