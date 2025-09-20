Mafia narcotraffico e violenza sessuale per rappresaglia | chieste nuove prove per il boss Massimino
Al via il processo di appello bis per Antonio Massimino, Salvatore Ganci e Luca Siracusa, imputati nella maxi inchiesta “Kerkent” che avrebbe fatto luce sui nuovi affari del 57enne boss di Villaseta e ha già portato a numerose condanne definitive.Mafia e traffico di droga, 14 condanne definitive. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: mafia - narcotraffico
Arriva da Catania, Claudio Pagano, dove ha guidato il reparto operativo con importanti indagini contro la mafia e le sue infiltrazioni nell’economia locale, nonché contro il narcotraffico, dall'8 settembre nuovo comandante della Compagnia provinciale dei Cara Vai su Facebook
Mafia, narcotraffico e violenza sessuale per rappresaglia: chieste nuove prove per il boss Massimino; La maxi inchiesta Kerkent su droga ed estorsioni: 46enne torna libero; Giustizia, la Lega si accoda: “Salvare processi per mafia, droga e violenze sessuali”.
Mafia nigeriana, le richieste dei pm: "Al boss 14 anni per stupro di gruppo" - Richieste di condanna per tutti e nove gli imputati, accusati di 416 bis e altri reati. Lo riporta msn.com
Violenza sessuale su due turiste ungheresi, arrestati tre ragazzi di origine marocchina - Tre giovani di origine marocchina, rispettivamente di 21, 22 e 24 anni, privi di permesso di soggiorno, sono stati arrestati nel Catanese con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di due ... blitzquotidiano.it scrive