Madrid la Comunità e il Comune versano ai giornali amici milioni di euro in pubblicità istituzionale Propaganda politica

Negli ultimi cinque anni, la Comunità di Madrid guidata da Isabel Díaz Ayuso e il Comune retto da José Luis Martínez-Almeida hanno destinato milioni di euro in pubblicità istituzionale a media considerati vicini al Partito Popolare (PP). Un flusso di denaro pubblico che ha suscitato polemiche, accuse di favoritismo e richieste di trasparenza da parte dell’opposizione e del mondo dell’ informazione indipendente. I beneficiari principali Secondo le inchieste pubblicate da El Salto, tra i principali destinatari spicca El Español, il giornale fondato da Pedro J. Ramírez, ex direttore del quotidiano conservatore El Mundo e figura storica del giornalismo spagnolo di area centro-destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

