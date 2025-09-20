Il Made in Italy non è soltanto un marchio, ma un asset strategico, un fattore di politica estera capace di tradurre prestigio e reputazione in valore economico. È questa la chiave emersa dall'incontro “Made in Italy 2030: professionisti e imprese per un nuovo posizionamento globale”, ospitato nella sala stampa della Camera dei deputati e promosso dall'onorevole Cristina Almici, che ha organizzato e guidato i lavori. Commercialista nella vita professionale, Almici si è distinta anche in questa occasione per la capacità di dare voce alle esigenze delle imprese: «Il nostro compito è portare nelle istituzioni la voce di chi ogni giorno produce valore, crea lavoro e tiene alto il nome del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Italy: convegno alla Camera dei Deputati