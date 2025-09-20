Si profila una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese rapita all'età di tre anni durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, in Portogallo, nel maggio del 2007. Secondo quanto riporta l' Evening Standard, la scorsa settimana, gli investigatori britannici avrebbero interrogato due ex amici di Christian Brückner, sospettato di aver rapito la minore. L'uomo, che non risulta formalmentw indagato, è tornato in libertà due giorni fa, dopo aver scontato una pena a sette anni e mezzo di reclusione nel carcere tedesco di Sehnde, vicino ad Hannover, per aver stuprato una donna di 72 anni nell'estate del 2005. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maddie, spuntano nuovi testimoni: "Sociopatico, può averle fatto del male"