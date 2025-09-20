Mad max diventa una serie hbo | tutte le ultime novità per i fan
progetti futuri di george miller e il ritorno nel mondo di mad max. Con oltre 80 anni di età, George Miller si conferma ancora una volta come uno dei registi più determinati nel portare avanti le sue opere cinematografiche più iconiche. La sua creatura Mad Max, che ha conquistato il pubblico attraverso la trilogia con Mel Gibson e successivamente con Mad Max: Fury Road e lo spin-off Furiosa, sembra essere destinata a un nuovo capitolo. Le ultime indiscrezioni indicano un interesse concreto del regista nel realizzare un progetto che da decenni attende una concreta realizzazione. il progetto “mad max: the wasteland” in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: diventa - serie
Solo leveling diventa una serie live-action su netflix con un protagonista perfetto
La migliore serie tv di Netflix diventa un successo mondiale dopo l’uscita dell’ultima stagione
Osimhen alla Juventus? Il ritorno in Serie A diventa possibile: cosa accadrà a breve
Occhi di Gatto torna in carne, ossa e lesbismo Il celebre manga giapponese diventa una serie tv in onda per quattro mercoledì su Rai 2 - facebook.com Vai su Facebook
La storia delle figurine #Panini diventa una serie tv - X Vai su X
RUMOR CLAMOROSO: Mad Max: The Wasteland diventa una serie tv? I dettagli; The Batman 2, i fan hanno il Robin perfetto: viene da una famosa serie Netflix!; Tutto sulla serie cinematografica Mad Max.
RUMOR CLAMOROSO: Mad Max: The Wasteland diventa una serie tv? I dettagli - Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere trapelati online tantissimi dettagli sulla trama dell'attesissimo sequel di Mad Max: Fury Road. cinema.everyeye.it scrive
Mad Max diventerà una serie grazie a HBO? Le ultime novità esalteranno i fan - Dopo il flop di Furiosa, il mondo di Mad Max sarebbe pronto a tornare in una versione tutta nuova mai vista prima ... Lo riporta bestmovie.it