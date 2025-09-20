progetti futuri di george miller e il ritorno nel mondo di mad max. Con oltre 80 anni di età, George Miller si conferma ancora una volta come uno dei registi più determinati nel portare avanti le sue opere cinematografiche più iconiche. La sua creatura Mad Max, che ha conquistato il pubblico attraverso la trilogia con Mel Gibson e successivamente con Mad Max: Fury Road e lo spin-off Furiosa, sembra essere destinata a un nuovo capitolo. Le ultime indiscrezioni indicano un interesse concreto del regista nel realizzare un progetto che da decenni attende una concreta realizzazione. il progetto “mad max: the wasteland” in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mad max diventa una serie hbo: tutte le ultime novità per i fan