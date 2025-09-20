Lutto nel mondo della pallamano abruzzese per l' improvvisa scomparsa di Massimo Palermo

Si è spento a 62 anni Massimo Palermo, fra i protagonisti degli albori della pallamano teatina. Il “gigante buono”, come tanti lo ricordano oggi, non ha mai abbandonato la passione per questo sport. Ad annunciare la sua dipartita è stata la Pallamano Guardiagrele, proprio in un giorno di festa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

