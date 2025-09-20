Lutto a Giugliano operatore 118 stroncato da malore a 44 anni | i funerali domani

Lutto a Giugliano per l’improvvisa dipartita di Gianluca Morardi, storico operatore del 118. L’uomo, 44 anni, è stato stroncato da un infarto. Circa due settimane fa, dopo aver accusato un malore a lavoro, si era recato all’ospedale di Pozzuoli. Da lì il ricovero d’urgenza e infine il decesso sopraggiunto in queste ore. Lutto a Giugliano, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lutto a Giugliano, operatore 118 stroncato da malore a. 44 anni: i funerali domani

