di Luca Pizzagalli Il precampionato della Omag Mt San Giovanni entra nel vivo quest’oggi con la prima partita del triangolare di Imola, dove ci sarà in palio il Trofeo McDonald’s. Oggi pomeriggio alle 17.30 le "Zie" scenderanno in campo contro Scandicci, terza forza del campionato di serie A1 dell’anno scorso e dunque una big che rappresenterà certamente un test importante. "Siamo pronte e vogliamo fare bella figura – conferma il capitano Serena Ortolani – ci stiamo allenando bene e da qualche giorno ci stiamo dedicando alla palla ed agli schemi per affinare l’amalgama, ma ci sono ottime sensazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’urlo di Serena Ortolani: "Al trofeo McDonald’s faremo una bella figura"