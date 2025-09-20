L’urlo di Serena Ortolani | Al trofeo McDonald’s faremo una bella figura

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Pizzagalli Il precampionato della Omag Mt San Giovanni entra nel vivo quest’oggi con la prima partita del triangolare di Imola, dove ci sarà in palio il Trofeo McDonald’s. Oggi pomeriggio alle 17.30 le "Zie" scenderanno in campo contro Scandicci, terza forza del campionato di serie A1 dell’anno scorso e dunque una big che rappresenterà certamente un test importante. "Siamo pronte e vogliamo fare bella figura – conferma il capitano Serena Ortolani – ci stiamo allenando bene e da qualche giorno ci stiamo dedicando alla palla ed agli schemi per affinare l’amalgama, ma ci sono ottime sensazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217urlo di serena ortolani al trofeo mcdonald8217s faremo una bella figura

© Sport.quotidiano.net - L’urlo di Serena Ortolani: "Al trofeo McDonald’s faremo una bella figura"

In questa notizia si parla di: urlo - serena

l8217urlo serena ortolani trofeoL’urlo di Serena Ortolani: "Al trofeo McDonald’s faremo una bella figura" - Abbiamo ottime giocatrici e il triangolare di oggi sarà un banco di prova". Segnala sport.quotidiano.net

Serena Ortolani confermata capitano della Omag Mt San Giovanni per la serie A1 - Serena Ortolani guiderà ancora la Omag Mt San Giovanni nel prossimo campionato di serie A1, dopo una stagione di successi. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217urlo Serena Ortolani Trofeo