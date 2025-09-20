Lupo abbattuto a Trento Brambilla contro Fugatti | Ora ha il suo trofeo

(Adnkronos) – “In una sorta di squallida gara con il collega di Bolzano Arno Kompatscher, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti reclama la sua pelle di lupo”. Così Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commenta l’abbattimento, in Lessinia, del primo dei due lupi condannati a . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

