L' uomo trovato carbonizzato in casa | ucciso con 30 coltellate poi l' incendio per eliminarlo Nel commando anche una donna

Svolta nelle indagini sul caso dell'uomo di 62 anni, Hayati Aroyo, trovato morto carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni (Milano). La polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone. Sono accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata. 🔗 Leggi su Today.it

Giallo a Favara: trovato il cadavere carbonizzato di un operaio in una casa abbandonata.

Sesto San Giovanni, ucciso a casa con trenta coltellate e poi bruciato: fermate tre persone, c'è anche una donna - In manette un italiano, un albanese e una donna italiana, sono accusati di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere ... Come scrive milano.corriere.it

Uomo trovato carbonizzato nel Milanese, la polizia ferma tre persone accusate di omicidio tra cui una donna - Un italiano di origine turca fu trovato morto in un appartamento di Sesto San Giovanni il 23 luglio: i fermati sono accusati anche di distruzione di cadavere ... Segnala virgilio.it