L’uomo più ricco di Toscana è nono nella classifica italiana | Bertelli il suo patrimonio

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 20 settembre 2025 – E’ il nono uomo più ricco d’Italia e il più ricco di Toscana. Patrizio Bertelli, 79 anni, si colloca nella top ten della speciale graduatoria che è stata stilata da Ener2Crowd, la piattaforma ed app per gli investimenti ESG (Environmental, Social, Governance)  strategie di investimento che integrano criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di buona gestione aziendale nell'analisi finanziaria delle imprese. Il patron di Prada vanta attualmente un patrimonio di 6,81 miliardi di dollari. All’ottavo posto, dunque una posizione sopra, c’è la moglie Miuccia Prada con 6,85 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217uomo pi249 ricco di toscana 232 nono nella classifica italiana bertelli il suo patrimonio

© Lanazione.it - L’uomo più ricco di Toscana è nono nella classifica italiana: Bertelli, il suo patrimonio

In questa notizia si parla di: uomo - ricco

Mukesh Ambani, affari d'oro con il petrolio russo: l'uomo più ricco d'India incassa 724 milioni. «Così finanzia la guerra di Putin»

Cosa ha detto il Financial Times su Milano e perché c’entra l’uomo più ricco d’Egitto

Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia: i dati del patrimonio e del fatturato nel 2024

Cerca Video su questo argomento: L8217uomo Pi249 Ricco Toscana