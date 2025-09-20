L’uomo più ricco di Toscana è nono nella classifica italiana | Bertelli il suo patrimonio
Arezzo, 20 settembre 2025 – E’ il nono uomo più ricco d’Italia e il più ricco di Toscana. Patrizio Bertelli, 79 anni, si colloca nella top ten della speciale graduatoria che è stata stilata da Ener2Crowd, la piattaforma ed app per gli investimenti ESG (Environmental, Social, Governance) strategie di investimento che integrano criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di buona gestione aziendale nell'analisi finanziaria delle imprese. Il patron di Prada vanta attualmente un patrimonio di 6,81 miliardi di dollari. All’ottavo posto, dunque una posizione sopra, c’è la moglie Miuccia Prada con 6,85 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
