Si è svolta giovedì pomeriggio alla Cantina di Cesena la conferenza di presentazione del libro ’ Luoghi e Misteri di Bologna e della Romagna ’ edito da Minerva di Bologna. Scritto da Luciano Poggi e Claudio Cannistrà sull’onda del successo di pubblico che da anni ottiene la trasmissione in onda su Teleromagna fin dal 2019. I due autori, con la conduzione e le sollecitazioni di Federica Mosconi, hanno disquisito sui vari tempi di cui si occupa il libro. Il tragitto è quello della via Emilia, partendo da Bologna, dove sbocciano storie affascinanti che si intrecciano tra la storia dei Bentivoglio, i miracoli della Basilica di San Giacomo Maggiore, la figura enigmatica di Simone da Todi, quella bellissima e commovente di Caterina de Vigri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luoghi e misteri sulla via Emilia

