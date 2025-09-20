Lunedì nero lo sciopero generale del 22 settembre bloccherà il Paese | cosa sappiamo

Si prepara un lunedì decisamente complesso per quanto riguarda i trasporti; lo sciopero del 22 settembre, infatti, risparmierà solo il comparto aereo, interessando invece il settore scolastico e della ricerca, e i trasporti ferroviari e pubblici. Si tratterà di una mobilitazione generale e nazionale che vede coinvolte diverse associazioni sindacali. Il 22 settembre, dunque, il Paese si bloccherà per Gaza. La giornata di mobilitazione è stata voluta dall'Unione sindacale di base (Usb), dalla Confederazione unitaria di base (Cub), dal Sindacato generale di base e dall'Unione sindacale italiana. A fermarsi saranno scuole, trasporti, uffici e industrie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lunedì nero, lo sciopero generale del 22 settembre bloccherà il Paese: cosa sappiamo

