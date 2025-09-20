Lunedì nero a Bologna tra sciopero corteo e Cersaie | il piano speciale della Questura
Bologna, 20 settembre 2025 – Quello del 22 settembre sarà un lunedì di passione per la città di Bologna. Sia sotto il profilo del traffico, sia sotto il profilo dell’ ordine pubblico. Infatti secondo la questura si profila “uno scenario complesso” in occasione di tre eventi che piombano su Bologna nella stessa giornata: lo sciopero generale (dove oltre al trasporto, incroceranno le braccia anche i lavoratori del privato e del pubblico, tra cui sanità e scuola), l’apertura della fiera de Cersaie e il corteo pro Gaza che attraverserà dalla mattina il centro. Lo sciopero generale dura per 24 ore, in particolar modo sarà il traffico a risentirne poiché i bus di Bologna si fermeranno dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
