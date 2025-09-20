Lunedì disagi su treni bus e navi | scioperi fino a novembre

Feedpress.me | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono già numerosi gli scioperi in programma da lunedì prossimo e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo e ferroviario. E’ quanto risulta dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Sciopero generale, lunedì prossimo, 22 settembre nel settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato Usb per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

luned236 disagi su treni bus e navi scioperi fino a novembre

© Feedpress.me - Lunedì disagi su treni, bus e navi: scioperi fino a novembre

In questa notizia si parla di: luned - disagi

luned236 disagi treni busLunedì disagi su treni, bus e navi: scioperi fino a novembre - Sono già numerosi gli scioperi in programma da lunedì prossimo e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo e ferroviario. Riporta gazzettadelsud.it

luned236 disagi treni busAutunno di scioperi: disagi in arrivo per treni, aerei, bus, navi e taxi - Il calendario delle agitazioni sindacali per le prossime settimane si preannuncia fitto e ... Come scrive telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Luned236 Disagi Treni Bus