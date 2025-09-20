Lunedì di sciopero a Bologna Questura ' scenario complesso'

Sarà una giornata delicata quella di lunedì 22 settembre, quando andrà in scena lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati per Gaza. La mobilitazione, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati con particolare impatto sui trasporti e sulla scuola, si preannuncia complessa anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sciopero intera giornata nel giorno di lunedì 22 settembre 2025 - variazioni trasporto scolastico . Si comunica che, a causa dello sciopero in oggetto, viste le comunicazioni volontarie presentate dal Personale docente e ata, i trasporti per le sedi sotto indicate, Vai su Facebook

Lunedì nero a Bologna tra sciopero corteo e Cersaie | il piano speciale della Questura.

