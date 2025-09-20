L’ultimo abbraccio l’applauso degli amici per l’addio a Bati Una vita generosa
Pistoia, 20 settembre 2025 – Era davvero gremita la chiesa di San Paolo, ieri pomeriggio, per dare l’ultimo ed estremo saluto a Giovambattista Grasso, per tutti semplicemente “ Bati ”, scomparso lo scorso mercoledì, all’età di 61 anni, per un malore che lo ha colpito nel mentre era salito sulle montagne dell’Appennino, fra il Poggione e Badia a Taona, nel territorio di Sambuca Pistoiese, in cerca di funghi, la sua grande passione. In prima fila la famiglia, avvolta nel dolore per una perdita improvvisa, e poi il mondo della politica visto il ruolo avuto di esponente del Partito Democratico, prima, e poi di Italia Viva e soprattutto tanti amici e colleghi di una vita spesa, lavorativamente parlando, nello stabilimento di AnsaldoBreda – poi Hitachi – di via Ciliegiole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
