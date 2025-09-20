Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Gasperini: "Devo adattarmi alla squadra. Nei derby bisogna essere micidiali" gazzetta.it
Mondiali di atletica, l’Italia fa ricorso per la staffetta 4×100 dopo che Jacobs è stato urtato lettera43.it
Prossimo turno Serie A 2025/2026 calcionews24.com
“La cultura della relazione per la nuova comunità globale di pace”: a Firenze la firma del protocollo tra ... lanazione.it
Spider-man varianti che il mcu deve avere subito jumptheshark.it
Ecofin, Dombrovskis: “Bene l’ambizione dell’Italia di ridurre il deficit sotto il 3% del Pil” lapresse.it
L’Atalanta domenica a Torino con Lookman: Juric vuole una reazione dopo Parigi. Le probabili formazioni
Bergamo, 20 settembre 2025 – Forget Paris. Domani pomeriggio l’Atalanta, di scena alle 15 all’Olim... ► sport.quotidiano.net
Castel Guelfo, gatto investito salvato dalla polizia locale di Imola
Prima l’incidente stradale, poi il salvataggio da parte della polizia locale del nuovo circondario... ► bolognatoday.it
Mercato Juventus, Moretto svela a sorpresa: «A gennaio 2025 c’era stato un contatto per portare a Torino quest’attaccante ma poi…». Ecco cosa è successo
di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, Moretto svela a sorpresa un retroscena che riguarda le ... ► juventusnews24.com
Un uomo ha incassato per tredici anni la pensione della nonna morta
Nonostante la nonna fosse deceduta da 13 anni continuava incassare la pensione della donna, fino a... ► romatoday.it
La musica del tango allo Steri: concerto gratuito anticipa Sharper
La musica come ponte tra università e città, tra ricerca e comunità. Con questo spirito l’Universi... ► palermotoday.it
CI PORTA IL RECORD! Nadia Battocletti bronzo nei 5000 metri: Mondiale memorabile per l’Italia!
Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia di bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2025 di atletica... ► oasport.it
Johnny Depp è sotto shock: il suo cane ha ucciso due pecore
Bourbon era sotto la responsabilità di un membro del suo staff The post Johnny Depp è sotto shock: ... ► lidentita.it
Suicidio assistito negato in Liguria, 79enne andrà in Svizzera
“Dopo il diniego della Asl ligure al ‘suicidio assistito’, nonostante rientri nelle condizioni sta... ► genovatoday.it
La santificazione di Riina dimostra che la mafia esiste ancora oggi
Negli ultimi anni abbiamo visto spuntare come funghi sotto la pioggia vagonate di podcast, alcuni i... ► 361magazine.com
Sessanta under 30 premiati alla Link, sul palco Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte
Nel pomeriggio romano di oggi, il cortile storico dell’Università degli Studi Link accoglierà le mi... ► sbircialanotizia.it
Incredibile gaffe di Tridico: “Liguori mi sostiene”. Ma il video è vecchio e viene sbugiardato
Che sia in difficoltà lo certificano i sondaggi, e allora proviamole un po' tutte, si saranno detti... ► iltempo.it
L'estate sta finendo, il caldo no: per il meteo in arrivo un timido autunno e qualche pioggia
L'estate bis di questi ultimi giorni, subirà un primo colpo subito dopo l'equinozio d'autunno. A p... ► palermotoday.it
Trump contro i media Usa: “Copertura su di me illegale, prendono una bella storia e la trasformano in brutta”
Donald Trump ha definito “illegale” la copertura mediatica che ritiene troppo negativa nei suoi co... ► ilfattoquotidiano.it
Preso ladro buongustaio, trovato con 9 Kg di parmigiano reggiano nello zaino
È stata una serata particolarmente impegnativa quella di giovedì, nel corso della quale i Carabini... ► frosinonetoday.it
Inter Sassuolo, Chivu para le critiche: "Preoccupato solo di tirar fuori il massimo"
Milano, 20 settembre 2025 – Con sei punti già da recuperare rispetto alla vetta della classifica, ... ► sport.quotidiano.net
"Fiato di madre" e "Pirandello": weekend con Sergio Vespertino al Teatro Agricantus
Nel weekend l'attore Sergio Vespertino si fa in due al Teatro Agricantus di Palermo. Si parte saba... ► palermotoday.it
DIRETTA Derby Lazio Roma, Sarri: “Dobbiamo andare in campo per il nostro popolo” LIVE
Il tecnico biancoceleste torna a ‘giocare’ un derby dopo venti mesi: tutte le emozioni e le rifless... ► calciomercato.it
Strage di Ercolano, al via il processo
Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 22 settembre si aprirà dinanzi alla Corte di Assise di Napoli il ... ► anteprima24.it
Fedez si scusa con Sinner: “Ecco cosa volevo dire davvero”
Le parole del rappe al Forum di Assagor: "Mi assumo ogni responsabilità" The post Fedez si scusa co... ► lidentita.it
Thiam ci rinuncia, litiga con la federazione belga e abbandona l’eptathlon ai mondiali
Per la prima volta dal 2015, Nafissatou Thiam, stella dell’atletica belga e tripla campionessa olim... ► ilnapolista.it
Anna Hall domina l’eptathlon dei Mondiali. Gerevini chiude in crescendo ed è 13ma al debutto
Anna Hall completa l’opera dopo una prima giornata da leader incontrastata e vince l’eptathlon ai C... ► oasport.it
Covid, record di contagi in Lombardia, Pregliasco: “Più veloci con la gestione dei richiami per evitare colpevoli ritardi”
Milano, 20 settembre 2025 – Influenza e Covid, anche quest’anno Milano e la Lombardia dovranno far... ► ilgiorno.it
Mondiali atletica: Battocletti bronzo nei 5000. La 4x100 fuori dalla finale, ma è giallo su contatto tra Jacobs e il frazionista del Sudafrica
Tokyo, 20 settembre 2025 – Nadia Battocletti vince il bronzo nei 5000 metri. Nulla da fare per i ve... ► sport.quotidiano.net
Real Madrid vs Espanyol – Linee up rivelate mentre Los Blancos sembra mantenere il perfetto record di LA Liga
2025-09-20 15:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di paro... ► justcalcio.com
Incendio sul monte Epomeo ad Ischia, in azione elicotteri
Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio divampato stamattina sul monte Epomeo ad Ischia sta imp... ► anteprima24.it
Rugby, Italia Samoa: countdown per il test match di Genova
Presentata ieri al Salone Nautico la sfida del 22 novembre al “Ferraris”. Quesada e gli Azzurri chi... ► sportface.it
Milinkovic Savic Juve, torna di moda il centrocampista dell’Al Hilal: possibile tentativo a gennaio? Ci sono importanti aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Milinkovic Savic Juve, torna di moda il centrocampista dell’Al Hilal: tut... ► juventusnews24.com
Un’altra meraviglia di Battocletti: è bronzo nei 5mila metri. Record di medaglie per l’Italia ai Mondiali di atletica
Nadia Battocletti lo ha fatto di nuovo. Dopo l’impresa che è valsa l’argento nei 10mila metri, ecco... ► ilfattoquotidiano.it
La forza di una donna Anticipazioni 21 settembre 2025: Sirin aiuterà davvero Bahar?
Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 21 sett... ► comingsoon.it
Federalista o sovranista? Le contraddizioni di una Lega in forte crisi di leadership arrivano a Pontida: Salvini non sprechi l'eredità di Bossi
Conosco la Lega e posso dirle che le voglio persino bene, ma che fine hanno fatto le vecchie lotte... ► ilgiornaleditalia.it
Nella notte il Corpo Forestale del Trentino ha abbattuto per la prima volta un lupo in Lessinia
Nella notte il Corpo Forestale ha abbattuto per la prima volta un lupo in Lessinia. La Provincia di... ► fanpage.it
Ritorno di un personaggio storico in all neighbours dopo 31 anni
ritorni e sviluppi sorprendenti nel mondo di neighbours La prossima settimana, la soap opera “Neigh... ► jumptheshark.it
Lo sapevi? Se hai gli occhi blu, non sono veramente blu (è un’illusione bellissima)
Avete mai pensato che gli occhi azzurri non siano realmente blu? Potrebbe sembrare incredibile, ma ... ► cultweb.it
“Se rinasco voglio essere Jovanotti. Mengoni? Era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito, io invece l’ho capito ma è stato irriconoscente”: parla Morgan
Morgan show, ancora una volta. Ospite della prima puntata della nuova stagione di “Ciao Maschio”, i... ► ilfattoquotidiano.it
Lunedì di sciopero a Bologna, Questura 'scenario complesso'
Sarà una giornata delicata quella di lunedì 22 settembre, quando andrà in scena lo sciopero genera... ► bolognatoday.it
“Ho visto una manina spuntare dalla terra”: è in prognosi riservata la neonata sepolta viva e ritrovata da un pastore indiano
Lotta per la sopravvivenza in ospedale la neonata di 20 giorni ritrovata sepolta viva da un pastor... ► secoloditalia.it
Scuola, ‘Destinazione Sapere’: prof e dirigenti ‘a lezione’ di viaggi d’istruzione
(Adnkronos) – Un itinerario sorprendente tra i capolavori della Capitale per scoprire Roma i suoi s... ► ildifforme.it
Spider man varianti che il mcu deve avere subito
Il panorama delle varianti di Spider-Man si amplia costantemente, offrendo un ventaglio di personag... ► jumptheshark.it
Lazio Roma, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming
Si alza il sipario sul derby della Capitale numero 163 nel massimo campionato, con in campo due fo... ► today.it
Pio Esposito Inter, Chivu decisivo per la permanenza in prima squadra? La rivelazione del tecnico nerazzurro: ecco cos’è successo al Mondiale per Club
di RedazionePio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordi... ► internews24.com
Nuova serie crime con mark ruffalo da vedere se ami true detective
l’attesa per la nuova serie HBO con mark ruffalo Nel panorama delle produzioni televisive dedicate ... ► jumptheshark.it
Miss Italia, Fanny Tardioli e gli insulti razzisti: “Tornatene al tuo Paese”. E lei: “Delusa”
Seconda classificata al concorso di bellezza in un post su Facebook ha denunciato le offese: “Io ho... ► repubblica.it
Oltre cento insegnanti della scuola firmano un documento per chiedere "lo stop al genocidio e al riarmo"
“Istruzione, formazione, inclusione, autonomia, crescita personale e, soprattutto, far sì che raga... ► ferraratoday.it
Blocco temporaneo sull’A16 tra Baiano e Tufino: mezzo in fiamme, traffico deviato
Poco dopo le ore 13:45, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratt... ► avellinotoday.it
Svolta nel cold case di Manuela Murgia: “Il Dna dell’ex fidanzato sarà confrontato con le tracce trovate sulla biancheria intima della ragazza”
“Per noi è un passo importantissimo ma non vogliamo accusare nessuno. C’è un indagato ma resta inno... ► ilfattoquotidiano.it
Pineto Juventus Next Gen 0 0 LIVE: iniziato il match, primo possesso dei bianconeri
di Marco BaridonPineto Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del ... ► juventusnews24.com
Pigiama run: a Mondello la quinta edizione della passeggiata ludico motoria organizzata dalla Lilt
Pronti a indossare il vostro miglior pigiama per partecipare alla corsa più buona, altruista e com... ► palermotoday.it
Paolo Fox, oroscopo di oggi domenica 21 settembre: le previsioni segno per segno
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYL'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 settembre... ► livornotoday.it
Mondiali Tokyo: Battocletti bronzo nei 5000. La staffetta di Jacobs esclusa dalla finale
AGI - Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5000 metri dei Campionati mondiali di atletica leg... ► agi.it
Scontro in moto fra minorenni: dopo Jacopo muore anche Leonardo
Non c'è stato niente da fare. Leonardo Renzoni, 16 anni, ricoverato dallo scorso 17 settembre all'... ► pisatoday.it
In motonave verso Venezia: l'incredibile trasferta del Cesena
I tifosi di “Insieme per il Cesena” sono partiti in motonave (la Super Tayfun) verso Venezia per ass... ► video.gazzetta.it
Duello tra Meret e Milinkovic Savic, il campione non ha dubbi su chi schierare
C’è un nuovo ballottaggio in città e, ovviamente, mi riferisco a quello per i pali del Napoli. Mere... ► spazionapoli.it
Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, oltre 60 manifestazioni previste. L’Usb: “Bloccheremo il Paese”
“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese. I segnali sono ormai talmente forti che n... ► ilfattoquotidiano.it
Mondiali di atletica, 4x100 eliminata: “Jacobs toccato da un avversario”. Ma il ricorso viene respinto
Fuori con il sesto tempo in batteria la 4X100 uomini ai mondiali di atletica in corso a Tokyo . Resp... ► gazzettadelsud.it
25 anni dal diploma per la 5Ap Ragioneria, il ritrovo degli ex studenti
Scrive il segnalante:A 25 anni dalla maturità ci ritroviamo per condividere ricordi e risate con l... ► forlitoday.it
Bergamo, intrusi nell’ex hotel alla Celadina. Poltrone ed estintori lanciati sui passanti Foto e video
IL CASO. Torna l’allarme al «Pantheon», chiuso da anni. I residenti allarmati: «Si intervenga, si r... ► ecodibergamo.it
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Ferrari a rischio nella Q2! Hamilton e Leclerc in affanno
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! Hamilton ha benzina ... ► oasport.it
Nuova Lancia Thema: come potrebbe essere la nuova ammiraglia
Ciao! Attualmente non esistono notizie ufficiali da parte di Lancia o Stellantis riguardo al ritor... ► ilgiornaledigitale.i
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo il Bologna contro il Genoa
di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionat... ► juventusnews24.com
Greta Rossetti dice addio al filler: il motivo e la triste scoperta
Greta Rossetti ha deciso di rimuovere il filler dalle labbra. L’annuncio è arrivato tramite un vide... ► anticipazionitv.it
[EMU] xemu Aggiornamento: Nuova Release 0.8.103 e Importante Novità per gli Sviluppatori
La scena dell’emulazione Xbox originale è in continua evoluzione, e il progetto xemu non smette di ... ► gamesandconsoles.net
Atletica, Battocletti bronzo nei 5000
14.53 Altro podio per Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo. Dopo l'argento nei 10000, arriva il b... ► televideo.rai.it