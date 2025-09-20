L’Ulivo di Unicef in 500 piazze italiane per milioni di bambini colpiti da guerra e fame
“Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”. E’ la nuova iniziativa di Unicef in oltre 500 piazze di tutta Italia per sostenere milioni di bambini che in tutto il mondo vivono in contesti di emergenza. Testimonial della campagna è Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNICEF Italia. Dal 27 settembre al 2 ottobre, . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
