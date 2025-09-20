L’Ulivo di Unicef in 500 piazze italiane per milioni di bambini colpiti da guerra e fame

Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere". E' la nuova  iniziativa di Unicef in oltre 500 piazze di tutta Italia  per sostenere milioni di bambini che in tutto il mondo vivono in contesti di emergenza. Testimonial della campagna è Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell'UNICEF Italia. Dal 27 settembre al 2 ottobre,

