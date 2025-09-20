Luiss Green Mobility | il car sharing accademico con Renault e Acea

Il prestigioso ateneo romano inaugura il servizio di car sharing elettrico dedicato agli studenti e ai docenti con una flotta di 12 Renault 5 E-Tech da 150 Cv. Il servizio sarà coordinato tramite l'app Luiss, integrata con la piattaforma Ict sviluppata da a.Quantum, del gruppo Acea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luiss Green Mobility: il car sharing accademico con Renault e Acea

