Luis Henrique Inter il brasiliano resta un rebus! L’attacco della Gazzetta dello Sport | Non c’era e non c’è

Luis Henrique Inter, Chivu senza il dribblomane: Lookman sfumato, 25 milioni su Luis Henrique non convincono la Gazzetta dello Sport. Il problema resta irrisolto. L’ Inter di Cristian Chivu, reduce da un mercato estivo definito da molti contraddittorio, continua a non avere in rosa quel giocatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e accendere la partita con un guizzo personale. Un limite che la Gazzetta dello Sport evidenzia con chiarezza: «Non c’era prima e non c’è nemmeno adesso». Già durante la scorsa stagione si era sottolineata l’assenza di un profilo di questo tipo, e la situazione non è cambiata neppure con i nuovi innesti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, il brasiliano resta un rebus! L’attacco della Gazzetta dello Sport: «Non c’era e non c’è»

In questa notizia si parla di: luis - henrique

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Papà Luis Henrique: «Con l’Inter al Mondiale, emozioni! Si adatterà in fretta»

Luis Henrique: «Chivu mi aiuta! Inter, bell’accoglienza e sono pronto»

Luis Henrique ha già i contorni del soggetto misterioso, 25 milioni spesi male? GDS - X Vai su X

La Gazzetta dello Sport: "Diouf e Luis Henrique, pagati insieme quasi 50 milioni, hanno avuto modo di conoscere ancora meglio la Pinetina nelle ultime due settimane, ma nessuno dei due è salito sul palcoscenico dello Stadium. L’Inter non aveva problemi a t Vai su Facebook

Inter, è ufficiale l'arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia: tutti i dettagli e le cifre; Luis Henrique è un nuovo giocatore dell’Inter; Luis Henrique all'Inter, chi è il nuovo esterno nerazzurro che ci sarà al Mondiale per Club: ruolo e caratteristiche.

Inter, Chivu pensa alla rivoluzione con Luis Henrique: ecco il nuovo triplo ruolo - Luis Henrique, il primo acquisto estivo dell'Inter, ha vissuto una prima parte di stagione complicata. Secondo fcinter1908.it

Luis Henrique chiave tattica: Chivu stravolge l’Inter - Arrivato come primo acquisto estivo dell’Inter, Luis Henrique non ha ancora lasciato il segno. Segnala spaziointer.it