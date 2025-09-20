Luis Henrique Inter Chivu pensa ad un ruolo inedito per il brasiliano? L’indizio lasciato in conferenza

dal tecnico nerazzurro. C’è grande attesa attorno a Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato in estate dall’ Olympique Marsiglia come primo acquisto del calciomercato Inter. Nonostante le grandi aspettative, il giovane talento ha trovato finora pochissimo spazio in campo. Durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti, l’allenatore Cristian Chivu aveva iniziato a testarlo, concedendogli qualche apparizione, ma con l’avvio della nuova stagione la sua presenza è stata limitata a pochi minuti, in particolare all’esordio in Serie A contro il Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

