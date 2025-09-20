Luis Alberto al miele con Inzaghi | Per me è come un padre nel 2017 volevo andare via ma lui mi convinse a restare alla Lazio in questo modo

Luis Alberto al miele con Inzaghi: «Per me è come un padre, nel 2017 volevo andare via ma lui mi convinse.». Le parole dell'ex Lazio. In vista del derby della Capitale, Luis Alberto, centrocampista spagnolo attualmente in forza all' Al-Duhail, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, soffermandosi sul rapporto speciale con Simone Inzaghi, suo allenatore ai tempi della Lazio. Lo spagnolo ha ricordato come l'ex tecnico dei biancocelesti e dell' Inter sia stato una figura determinante nella sua carriera, paragonandolo a una figura paterna per il supporto e la fiducia mostrati. Luis Alberto ha evidenziato anche l'importanza dello staff della Lazio, citando figure come Ripert e Cecchi, che hanno contribuito a creare un ambiente positivo e costruttivo.

