Lui le infila la testa in una pentola lei lo accoltella | coppia in ospedale

Lui le infila la testa in una pentola, lei reagisce accoltellandolo. Come riporta Il Piccolo, il violento episodio si è verificato nella notte tra il 18 e il 19 settembre in un appartamento in piazzale De Gasperi. I due sono stati soccorsi dai sanitari della Sogit e sono stati portati in ospedale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it