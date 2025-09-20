Lui le infila la testa in una pentola lei lo accoltella | coppia in ospedale

Triesteprima.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lui le infila la testa in una pentola, lei reagisce accoltellandolo. Come riporta Il Piccolo, il violento episodio si è verificato nella notte tra il 18 e il 19 settembre in un appartamento in piazzale De Gasperi. I due sono stati soccorsi dai sanitari della Sogit e sono stati portati in ospedale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Lui le infila la testa in una pentola, lei lo accoltella: coppia in ospedale.

