Lugo | il primo ottobre riapre la scuola di musica Malerbi dopo i lavori

Mercoledì primo ottobre riapre la scuola comunale di musica Malerbi di Lugo, dove sono stati ultimati i lavori di ripristino post alluvione. Intanto, sabato 27 settembre a partire dalle 14.30 ci sarà un open day con musica dal vivo, dove tutti i ragazzi e le famiglie potranno incontrare gli insegnanti, provare gli strumenti, visitare le aule e conoscere i dettagli dei differenti corsi. Oltre alle classi storiche di strumento (pianoforte, violino, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, sassofono, chitarra classica), ampio spazio è dedicato alla musica moderna, con classi di chitarra elettrica, basso elettrico, batteria, coro e canto pop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
