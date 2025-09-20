L’Ue fa scattare la trappola dell’euro digitale

Laverita.info | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Eurogruppo approva il progetto sul quale lavora pure la Bce. L’obiettivo è gestire l’aumento di pagamenti immateriali. I rischi: controlli, stop privacy e meno libertà di spesa. E se salta Internet possiamo usare i soldi?. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217ue fa scattare la trappola dell8217euro digitale

© Laverita.info - L’Ue fa scattare la trappola dell’euro digitale

In questa notizia si parla di: scattare - trappola

Trova in vendita la bici rubata sui social e fa scattare la trappola. La Polizia trova due covi nelle case popolari

Cerca Video su questo argomento: L8217ue Fa Scattare Trappola