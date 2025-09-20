Lucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno
Grosseto, 21 settembre 2025 – Che sia diventato un ‘personaggio’ ormai è assodato. Ma questa volta Lucio Corsi, il popolare cantautore maremmano che ha sfiorato il successo all’ultimo festival di Sanremo, adesso è ‘ diventato ’ anche una statuina da presepio. ’La chitarra nella roccia’. Lucio Corsi, film-concerto A San Gregorio Armeno, la popolare strada di Napoli celebre per i presepi, è spuntata anche la statuina di Lucio Corsi, con cappello e stile fiabesco da dandy. Piazzata vicina a quella di Elvis Presley. La via delle statuine del presepe è infatti famosa per immortalare i personaggi famosi dell’attualità, tra politica, sport e spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
