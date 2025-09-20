Lucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grosseto, 21 settembre 2025 – Che sia diventato un ‘personaggio’ ormai è assodato. Ma questa volta Lucio Corsi, il popolare cantautore maremmano che ha sfiorato il successo all’ultimo festival di Sanremo, adesso è ‘ diventato ’ anche una statuina da presepio. ’La chitarra nella roccia’. Lucio Corsi, film-concerto A San Gregorio Armeno, la popolare strada di Napoli celebre per i presepi, è spuntata anche la statuina di Lucio Corsi, con cappello e stile fiabesco da dandy. Piazzata vicina a quella di Elvis Presley. La via delle statuine del presepe è infatti famosa per immortalare i personaggi famosi dell’attualità, tra politica, sport e spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucio corsi diventa una statuina del presepe a san gregorio armeno

© Lanazione.it - Lucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno

In questa notizia si parla di: lucio - corsi

La Prima Estate 2025, gran finale con Lucio Corsi, il racconto dell’ultima giornata

Concerto in mare: il regalo di Lucio Corsi all’Argentario

Aspettando Lucio Corsi, “La Prima Estate” infiamma il parco di Bussoladomani

Dal palco al presepe: Lucio Corsi diventa statuina a San Gregorio (accanto a Elvis!); Lucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno; Una canzone di Lucio Corsi diventa un caso per la parola zingaro. L'attivista Rom Rašid Nikolic: Modifica il testo.

lucio corsi diventa statuinaLucio Corsi diventa una statuina del presepe a San Gregorio Armeno - A San Gregorio Armeno, la popolare strada di Napoli celebre per i presepi, è spuntata anche la statuina di Lucio Corsi, con cappello e stile fiabesco da dandy. Riporta lanazione.it

Il bacio ai nonni, il mare e un peschereccio che diventa palco. Il concerto di Lucio Corsi è magia - Porto Ercole, 27 agosto 2025 – Un’esibizione magica, intima, come una sorta di abbraccio a un paese intero. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lucio Corsi Diventa Statuina