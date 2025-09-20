Luciana Cibolini investita e uccisa a Cremona davanti al marito | la famiglia aveva perso da poco il figlio

CREMONA – Tragico investimento ieri in via Buoso Da Dovara. Luciana Cibolini, 83 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da una vettura che procedeva lungo la strada. L’incidente si è verificato intorno alle 11. Luciana, a quanto sembra da una prima ricostruzione, era scesa dalla vettura condotta dal marito, proveniente da via Giuseppina. La donna si doveva recare dalla sua parrucchiera di fiducia, l’auto del marito si era fermata davanti al negozio, dall’altra parte della strada. Un appuntamento consueto quello della parrucchiera, come tutti i venerdì. Luciana Cibolini ha attraversato la strada, camminando aiutandosi con il bastone, ma in quel momento stava sopraggiungendo una Punto bianca condotta da una donna anziana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luciana Cibolini investita e uccisa a Cremona davanti al marito: la famiglia aveva perso da poco il figlio

In questa notizia si parla di: luciana - cibolini

