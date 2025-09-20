Lucchese - La prima trasferta Venanzi ci sarà allo Zenith
Venanzi sì, Piazze no. Sono queste le notizie in casa rossonera alla vigilia della trasferta sul neutro di Agliana contro lo Zenith Prato. Il terzino destro, che è anche il più giovane della squadra con i suoi 18 anni, ha smaltito nel giro di un paio di giorni la botta rimediata in un contrasto involontario con il compagno di squadra Rotondo nell’andare a contendere il pallone a un avversario nel corso del match contro il San Giuliano. Dunque Venanzi sarà regolarmente in campo, con l’altro diciottenne Xeka in panchina. Niente da fare, invece, per Facundo Piazze. Il centravanti uruguagio è alle prese con una piccola lesione muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
