Lucca scalpita | dopo due panchine contro il Pisa potrebbe toccare a lui Gazzetta

Per Napoli-Pisa, in programma lunedì sera, Conte potrebbe tornare al 4-3-3: fuori uno McTominay e Anguissa, dentro Neres. E Lucca potrebbe giocare centravanti al posto di Hojlund. Ne scrive la Gazzetta dello sport con Vincenzo D’Angelo: Il Pisa diventa allora un appuntamento chiave per chi vuole sovvertire gerarchie e pronostici. E riprendersi con forza un ruolo centrale in questo nuovo progetto dei campioni d’Italia. Neres c’è e ci sarà, con le sue serpentine, le sue finte, i suoi guizzi fondamentali per creare superiorità numerica e aprire anche le difese più chiuse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

