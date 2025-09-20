Luca Cadalora ex coach di Valentino Rossi | Ho visto Marc Marquez in pista fare cose mai viste
Intervista a Luca Cadalora, tre volte campione del mondo negli anni Ottanta, e coach di Valentino Rossi fino al 2018: "Marquez è un fenomeno senza tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: luca - cadalora
Luca Cadalora Loris Reggiani #Styles - X Vai su X
ALFA155GTA S1 - SUPERTURISMO ITALIANO CIS1992 - SQUADRA ALFA CORSE #4 Alessandro Nannini #5 Nicola Larini #6 Antonio Tamburini - (Imola, 20-21.06) #6 Luca Cadalora - (Monza, 17-18.10) La 155 GTA è progettata velocement Vai su Facebook
Luca Cadalora, ex coach di Valentino Rossi: Ho visto Marc Marquez in pista fare cose mai viste; “Valentino Rossi ci ha incollati alla TV”: l’esamina di Luca Cadalora; 2019 complicato per Valentino Rossi, ma Cadalora svela: “ha voglia di continuare anche dopo il 2020”.
Luca Cadalora, ex coach di Valentino Rossi: “Ho visto Marc Marquez in pista fare cose mai viste” - Intervista a Luca Cadalora, tre volte campione del mondo negli anni Ottanta, e coach di Valentino Rossi fino al 2018: "Marquez è un fenomeno senza ... Secondo fanpage.it