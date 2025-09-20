Luana Nicchiniello allontanata da Uomini e Donne? Le sue rivelazioni

Luana Nicchiniello, ex volto del trono over di Uomini e Donne, ha svelato i motivi della sua attuale assenza dal programma. Inoltre, con il suo stile diretto e senza filtri, ha commentato i protagonisti dell’ultima edizione del dating show. Ma non solo: ha lanciato un chiaro messaggio alla redazione e a un cavaliere in particolare, lasciando intendere che un suo ritorno non è affatto da escludere. Scopriamo nel dettaglio le sue parole. Uomini e Donne news: Luana Nicchiniello torna a parlare del trono over. Lorenzo Pugnaloni ha ospitato Luana Nicchiniello nella nuova puntata di Casa Lollo 3, e l’ex dama non si è fatta pregare nel rispondere a domande spinose e curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Luana Nicchiniello allontanata da Uomini e Donne? Le sue rivelazioni

In questa notizia si parla di: luana - nicchiniello

Luana Nicchiniello fuori da UeD: i motivi e il possibile ritorno per creare scompiglio

Uomini e Donne, Luana Nicchiniello pronta a tornare per corteggiare Federico Mastrostefano

A pochi giorni dal ritorno di Uomini e donne su Canale 5, si parla di chi non sarà nel parterre del 2025/26. Luana Nicchiniello ha dichiarato che per ora non è stata contattata dalla redazione, ma tornerebbe volentieri in studio per Federico Mastrostefano. Al c Vai su Facebook

Uomini e Donne, chi è Luana Nicchiniello: lavoro, social e passato della dama; Luana Nicchiniello fuori da UeD | i motivi e il possibile ritorno per creare scompiglio; Luana Nicchiniello fuori da UeD: i motivi e il possibile ritorno per creare scompiglio.

Luana Nicchiniello: “Giovanni Siciliano? Spero sia sincero con Francesca”/ L’uomo Uomini e Donne replica - Luana Nicchiniello commenta la storia tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani ma l'ex cavaliere di Uomini e Donne replica così. Segnala ilsussidiario.net

Luana Nicchiniello pronta a tornare a Uomini e Donne: ecco chi corteggerà - Luana Nicchiniello è pronta a ritornare nel parterre del Trono Over. Si legge su mondotv24.it