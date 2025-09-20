lotta assegnati altri tre titoli iridati nella greco romana ai mondiali

Ottava e penultima giornata di gare a Zagabria, in Croazia, sede dei Mondiali senior 2025 di lotta: assegnati altri tre titoli nella greco-romana, che premiano nelle categorie di peso olimpiche il kazako Aidos Sultangali nei -60 kg e l’iraniano Mohammadhadi Abdollah Saravi nei -97 kg, e nelle categorie di peso non olimpiche l’ azero Ulvu Ganizade nei -72 kg. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -60 kg l’oro va al kazako Aidos Sultangali, che nell’ultimo atto liquida l’ uzbeko Alisher Ganiev, sconfitto per superiorità tecnica, con incontro interrotto dopo 1’07” sullo score di 9-0. Nelle finali per il bronzo il nordcoreano Ri Se Ung si impone per schienamento contro il georgiano Amiran Shavadze, mentre l’ armeno Hrachya Poghosyan supera ai punti il serbo Georgij Tibilov. 🔗 Leggi su Oasport.it

