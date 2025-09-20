Lotta al tumore | La prevenzione è fondamentale

Ha vissuto in prima persona l’importanza della prevenzione sanitaria e l’importanza di avere una sanità a misura di cittadino e anche per questo, per il suo vissuto personale, Sara Mordacci, viareggina, amministratrice unica degli ambulatori medici privati della Croce Verde, nelle sedi di corso Garibaldi e viale Europa, in Darsena, svolge il suo ruolo con professionalità e quel pizzico di passione che fa la differenza. Per Sara Mordacci la prevenzione ha avuto un ruolo importante, le ha permesso di superare una patologia oncologica al seno, una vicenda che lei racconta affinché la sua esperienza sia un monito nell’avere cura della propria persona e un messaggio per tutte le donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

