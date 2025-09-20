Lost Skies Recensione | l’avventura di sopravvivenza che trasforma il cielo nella tua casa

Lost Skies è un’avventura di sopravvivenza che trasporta il giocatore in un mondo frammentato e sospeso tra le nuvole, un universo tanto affascinante quanto pericoloso. Il titolo punta a coniugare esplorazione, costruzione e cooperazione, offrendo un’esperienza che può essere vissuta sia in solitaria che in compagnia degli amici. Al centro di tutto c’è la scoperta: antiche rovine, tecnologie perdute e misteri legati a civiltà ormai scomparse diventano il cuore pulsante di un viaggio che non smette mai di sorprendere. Uno degli elementi più caratteristici è l’uso di Atlas, la forza misteriosa che mantiene a galla le isole e consente di risolvere enigmi ambientali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

