Lost Skies Recensione | l’avventura di sopravvivenza che trasforma il cielo nella tua casa
Lost Skies è un’avventura di sopravvivenza che trasporta il giocatore in un mondo frammentato e sospeso tra le nuvole, un universo tanto affascinante quanto pericoloso. Il titolo punta a coniugare esplorazione, costruzione e cooperazione, offrendo un’esperienza che può essere vissuta sia in solitaria che in compagnia degli amici. Al centro di tutto c’è la scoperta: antiche rovine, tecnologie perdute e misteri legati a civiltà ormai scomparse diventano il cuore pulsante di un viaggio che non smette mai di sorprendere. Uno degli elementi più caratteristici è l’uso di Atlas, la forza misteriosa che mantiene a galla le isole e consente di risolvere enigmi ambientali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: lost - skies
Lost Skies in uscita il 17 Settembre #BossaGames #HumbleGames #LostSkies #PC #Steam #Trailer - X Vai su X
Boeing 747 The Queen of the Skies Vai su Facebook
Lost Skies - Il titolo, in arrivo più avanti nel 2024 su PC, cala i patiti del genere in un'esperienza interattiva free ... Lo riporta everyeye.it
Lost Skies: atmosfere da sogno e tanti enigmi da risolvere nella nuova avventura fantasy - Nel corso del Future Games Show della GamesCom 2024 che ha fatto da sfondo ai nuovi video gameplay di Civilization 7, Humble Games ha alzato ufficialmente il sipario su Lost Skies, un'avventura a ... Come scrive everyeye.it