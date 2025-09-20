Lost in the Jungle | il documentario su un’incredibile storia di sopravvivenza – Recensione

Nel 2023 la tredicenne Lesly Jacobombaire Mucutuy e i suoi fratelli Soleiny, Tien e Cristin, rispettivamente di nove, cinque e poco meno di un anno, erano in volo verso Bogotà quando l’aereo ultraleggero si schiantò nel cuore della foresta amazzonica. L’impatto provocò la morte della madre e degli altri due passeggeri, lasciandoli di fatto soli in quell’ambiente ostile. La notizia fece sin da subito clamore non soltanto nell’opinione pubblica colombiana, ma nel mondo intero, con le sorti di quei bambini ignote a chiunque. Contro ogni previsione, i protagonisti di Lost in the Jungle, documentario che racconta per l’appunto la loro incredibile (dis)avventura, sopravvissero per quaranta giorni finché non vennero ritrovati tramite una missione congiunta tra l’esercito colombiano e le comunità indigene, da sempre segnate da tensioni storiche e diffidenza reciproca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Lost in the Jungle: il documentario su un’incredibile storia di sopravvivenza – Recensione

Dopo un incidente aereo nella foresta colombiana, quattro bambini indigeni sopravvivono da soli per 40 giorni. "Lost in the Jungle", in anteprima europea, ricostruisce questa vicenda straordinaria attraverso materiali d'archivio, animazioni e testimonianze dire

