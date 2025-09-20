L' oroscopo di oggi - sabato 20 settembre 2025

?Ariete ??. Si preannuncia un week end per te caro Ariete, di maggiore stabilità emotiva. Venere in Vergine, aiuta a vivere i tuoi rapporti più stetti con una nuova continuità, senza dover sempre mettere tutto in discussione. Certo, ancora in famiglia e sul lavoro hai qualcosa da chiarire. Marte tornando in posizione di forza, ti dona energie da vendere. A volte stare un fermi non è sinonimo di pigrizia ma di coraggio nel volere osservare con calma la situazione. Procederai a breve nelle tue iniziative e sarai inarrestabile. Toro ??. Ci voleva in questo sabato caro Toro, l’ingresso finalmente di Venere in una posizione più positiva per i sentimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

