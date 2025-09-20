Lori Williams & Band in concerto all' Eligo Restaurant by Hilton Turin Lingotto

Il 25 settembre vivi una serata di indimenticabile jazz all' Eligo Restaurant presso il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto.La voce inconfondibile di Lori Williams e la sua straordinaria Band ti accompagneranno in un viaggio emozionante tra atmosfere jazz senza tempo e sonorità contemporanee.

