Loreto ucciso in un garage | fermato nella notte un 37enne
Svolta nella notte sul mistero del cadavere in stato di decomposizione con ferite alla testa e insanguinato, ritrovato ieri nel garage di un'abitazione in via Altotting 4 a Loreto (Ancona). Fermato dai carabinieri e portato in carcere nella notte come indiziato del delitto un 37enne, originario di Erba ma residente nel palazzo, con precedenti penali: è il compagno della proprietaria del garage. La vittima è Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa a Castelfidardo, una cittadina a pochi chilometri da Loreto. Si indaga sul movente dell'omicidio. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Il caso del professore Loreto ucciso davanti casa, un omicidio rimasto irrisolto da 35 anni
Ucciso in un garage, fermato nella notte un 37enne; Omicidio di Loreto, fermato un uomo: indagini sul movente; Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, la testa fracassata e sangue ovunque: c'è un sospettato.
