Loreto su il sipario Oggi parte la stagione | È un’annata storica
L’ora X sta per scattare. Oggi pomeriggio, alle 18, il Loreto comincia il suo campionato ospitando la formazione toscana del Piombino al PalaMegabox di Campanara. E Vincenzo Baldini, presidente della storica società pesarese che quest’anno affronta da debuttante la serie B Nazionale, non vede l’ora. Alla vigilia della stagione, il dirigente numero uno del club vede positivo: "Ho buone sensazioni - dice il presidente Baldini -, perché vedo l’ impegno della squadra e il sostegno della gente". Il roster allestito pare soddisfare il club: "Mi fido del nostro general manager Federico Ligi, penso che abbia fatto davvero il possibile per costruire una buona squadra con le disponibilità che avevamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: loreto - sipario
Cala il sipario al PalaMenotti, qua sotto i parziali del match contro Loreto Pesaro #Ristopro #FightForFabriano #FFF #LaNostraPassione Vai su Facebook
Loreto, su il sipario. Oggi parte la stagione: È un’annata storica»; L'arcivescovo di Loreto Giovanni Tonucci celebra il XXV di episcopato, il 6 gennaio con il Pontificale alle 18,30 nel Santuario; Colpo del Villanova che regala al tecnico Di Loreto l'attaccante Dario Mariti.
Loreto, su il sipario. Oggi parte la stagione: "È un’annata storica» - L’emozione del presidente Baldini: "Speriamo di essere ricordati per le emozioni che sapremo regalare alla gente" . Come scrive ilrestodelcarlino.it