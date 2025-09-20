L’ora X sta per scattare. Oggi pomeriggio, alle 18, il Loreto comincia il suo campionato ospitando la formazione toscana del Piombino al PalaMegabox di Campanara. E Vincenzo Baldini, presidente della storica società pesarese che quest’anno affronta da debuttante la serie B Nazionale, non vede l’ora. Alla vigilia della stagione, il dirigente numero uno del club vede positivo: "Ho buone sensazioni - dice il presidente Baldini -, perché vedo l’ impegno della squadra e il sostegno della gente". Il roster allestito pare soddisfare il club: "Mi fido del nostro general manager Federico Ligi, penso che abbia fatto davvero il possibile per costruire una buona squadra con le disponibilità che avevamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, su il sipario. Oggi parte la stagione: "È un’annata storica»