Loreto festa per don Giuseppe | Grazie per tutto ciò che hai fatto

A Loreto è tempo dei saluti. Oggi alle 18 la parrocchia di Santa Maria festeggia don Giuseppe Fabbrini, ringraziandolo dei 25 anni vissuti insieme. Don Peppe, per volontà dell’ arcivescovo Sandro Salvucci, inizierà un nuovo cammino nella neonata unità pastorale del Duomo, in centro. Questa riunirà le parrocchie di Sant’Agostino, San Cassiano, San Giacomo e Santa Lucia, San Giuseppe, la Cattedrale e Cristo Re. Oggi ci sarà la messa di commiato animata dalle famiglie: "Ci sarà una partecipazione calorosa – anticipa Matteo Paolucci, riferimento per i giovani della parrocchia –. Peppe ha detto che non terrà discorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loreto, festa per don Giuseppe: "Grazie per tutto ciò che hai fatto"

In questa notizia si parla di: loreto - festa

A Loreto Aprutino una giornata di festa e solidarietà dedicata agli amici a quattro zampe

Un intero weekend di festa a Guidonia Montecelio: il centro città si anima con eventi civili e religiosi in onore della Vergine di Loreto Vai su Facebook

Loreto, festa per don Giuseppe: Grazie per tutto ciò che hai fatto; Le date ufficiali delle ultime messe di don Fruttero nelle parrocchie di Salmour, Loreto e Sant’Antonino; L’Arcivescovo Salvucci annuncia il nuovo assetto pastorale.

Loreto, festa per don Giuseppe: "Grazie per tutto ciò che hai fatto" - Oggi alle 18 la parrocchia di Santa Maria festeggia don Giuseppe Fabbrini, ringraziandolo ... Lo riporta msn.com

Perugia, San Marco fa festa con don Giuseppe. Mezzo secolo di sacerdozio e un appello: «Ridare al quartiere la familiarità di un tempo» - Lui lo definisce un foglietto, in realtà è un elegante pieghevole, ma quello che più conta è il pur breve contenuto dal quale esce nitida la figura del parroco e dell’uomo Giuseppe Cistellini che oggi ... ilmessaggero.it scrive