Loreto fermato un 37enne di Erba per l’omicidio dell’uomo ritrovato in un garage
Era scomparso da Castelfidardo, in provincia di Ancona, due giorni fa e la fidanzata ne aveva denunciato la scomparsa.
Nel garage di una palazzina a Loreto è stato trovato il cadavere di una persona. Sul posto i Carabinieri e la Scientifica per i primi riscontri
Il giallo di Loreto. Ipotesi omicidio. Fermato un 37enne; Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: fermato un 37enne di Erba.
