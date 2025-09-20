Loreto corpo in garage con sacchetto sul volto | indagine per omicidio

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025

Myriad illusioni di tranquillità sono crollate a Loreto questa mattina, quando all’interno di un garage è stato rinvenuto un corpo senza vita avvolto da un sacchetto di plastica. I dettagli, ancora frammentari, parlano di tracce di sangue e di un decesso avvenuto due giorni prima, spingendo subito gli inquirenti verso l’ipotesi di un delitto. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

