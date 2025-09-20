Lorenzo Musetti inizia con un successo non semplice il cammino nell’ATP di Chengdu

Inizia con un successo il cammino di Lorenzo Musetti nei Chengdu Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese: l’azzurro, che aveva usufruito di un bye al primo turno in quanto numero 1 del seeding, piega in tre set il Next Gen croato Dino Prizmic, sconfitto con lo score di 7-5 3-6 6-2 in due ore e 17 minuti ed al prossimo turno dovrà vedersela con il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili. Nel primo set Musetti non sfrutta due palle break consecutive in apertura, ma poi è implacabile nel terzo game, quando ai vantaggi concretizza la prima occasione. L’azzurro, però, non riesce a piazzare l’allungo, subendo l’immediato controbreak a trenta. 🔗 Leggi su Oasport.it

