Inizia con un successo il cammino di Lorenzo Musetti nei Chengdu Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese: l’azzurro, che aveva usufruito di un bye al primo turno in quanto numero 1 del seeding, piega in tre set il Next Gen croato Dino Prizmic, sconfitto con lo score di 7-5 3-6 6-2 in due ore e 17 minuti ed al prossimo turno dovrà vedersela con il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili. Nel primo set Musetti non sfrutta due palle break consecutive in apertura, ma poi è implacabile nel terzo game, quando ai vantaggi concretizza la prima occasione. L’azzurro, però, non riesce a piazzare l’allungo, subendo l’immediato controbreak a trenta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti inizia con un successo non semplice il cammino nell’ATP di Chengdu

